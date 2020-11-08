Бесплатные лекарства от коронавируса в Псковской области получат почти 3 000 пациентов. Об этом в своем еженедельном видеообращении рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что в регионы были направлены дополнительные целевые дотации. Псковская область на закупку лекарств получит 23,5 млн рублей.

«Препараты будут распределяться участковыми врачами пациентам на амбулаторном лечении. Рассчитано, что выделенной суммы хватит почти на 3 тысячи пациентов», - рассказал глава региона.

В своем выступлении он подчеркнул, что речь идёт именно о закупке препаратов, а не компенсации затрат. Но напомнил, что всегда можно подать на налоговый вычет.