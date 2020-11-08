Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Бесплатные лекарства от коронавируса в Псковской области получат почти 3 000 пациентов

8 ноября 2020 года, 09:05

Бесплатные лекарства от коронавируса в Псковской области получат почти 3 000 пациентов. Об этом в своем еженедельном видеообращении рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что в регионы были направлены дополнительные целевые дотации. Псковская область на закупку лекарств получит 23,5 млн рублей.

«Препараты будут распределяться участковыми врачами пациентам на амбулаторном лечении. Рассчитано, что выделенной суммы хватит почти на 3 тысячи пациентов», - рассказал глава региона.

В своем выступлении он подчеркнул, что речь идёт именно о закупке препаратов, а не компенсации затрат. Но напомнил, что всегда можно подать на налоговый вычет.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Заболеваемость детей коронавирусом в Псковской области снизилась в два раза
На новогоднее украшение Пскова благотворители направят 8 млн рублей
Председатель одного из комитетов Псковской области оштрафован за отсутствие маски
Амбулаторный COVID-центр планируют открыть в Псковской областной инфекционной больнице
Строящийся в себежском поселке ФОКОТ готов на 50%
В Великих Луках машина сбила 16-летнего велосипедиста
Главным событием октября в Псковской области назвали открытие новой больницы
Двое детей погибли на пожарах в Псковской области
На дорогах Псковской области установят дополнительные камеры фотовидеофиксации

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Обморочное состояние

Общество / Здоровье
2 ноября 22:49

Обморочное состояние

О чем может свидетельствовать потеря сознания?

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

Общество
2 ноября 16:38

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

В Пскове прошел Международный молодежный форум проектов «Наследники»
Когда антибиотики не помогают

Общество / Здоровье
30 октября 20:21

Когда антибиотики не помогают

Что делать, если не заснуть от кашля?