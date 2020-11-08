На новогоднее украшение Пскова благотворители направят 8 млн рублей. Об этом в своем еженедельном видеообращении рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что хотя сегодня и не простое время, но власти изыщут возможность порадовать горожан.

На украшение города планируют направить около 10 млн рублей: 2 млн выделит муниципалитет, и ещё 8 млн направят благотворители из числа городских предприятий.

«Областной центр будет подготовлен к празднику благодаря тем, кто проявил участие и стремление помочь окружающим в этот непростой год, - сказал он. - Будем надеяться, что Новый год мы сможем встретить в спокойных, максимально привычных условиях».