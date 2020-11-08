Председатель одного из комитетов Псковской области оштрафован за отсутствие маски

Председатель одного из комитетов области оштрафован за отсутствие маски. Об этом в своем еженедельном видеообращении рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что единственная возможность избежать заболевания – следовать всем рекомендациям, в числе которых и соблюдение масочного режима.

- Конечно, нарушения есть, и они фиксируются, - отметил он. Даже у нас в Администрации области председатель одного из комитетов получил штраф за отсутствие маски. Но очень важно, что эти нарушения не носят массовый характер.

По его словам, проверки показывают, что все-таки люди стараются носить маски в общественных местах.