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Политика

Главным событием октября в Псковской области назвали открытие новой больницы

7 ноября 2020 года, 14:23

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список из наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга, по приглашению редакции, принимают участие эксперты - представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Эксперты оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок формируется рейтинг «Топ-10 событий месяца».

В этом месяце Топ-10 возглавила новая больница, а замыкает рейтинг транспортные карты в Пскове. Подробнее читайте в материале «Реформируй это. Главные события месяца глазами экспертов. Октябрь 2020 года».

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