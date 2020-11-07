Главным событием октября в Псковской области назвали открытие новой больницы

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список из наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга, по приглашению редакции, принимают участие эксперты - представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Эксперты оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок формируется рейтинг «Топ-10 событий месяца».

В этом месяце Топ-10 возглавила новая больница, а замыкает рейтинг транспортные карты в Пскове. Подробнее читайте в материале «Реформируй это. Главные события месяца глазами экспертов. Октябрь 2020 года».