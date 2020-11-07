Двое детей погибли на пожарах в Псковской области. Цифры по итогам десяти месяцев года приводить Управление МЧС России по Псковской области.

Всего за это период на пожарах погибли 57 человек, 47 получили травмы.

С начала года в регионе произошло 3 984 пожара, при этом больше половины на селе. В городе было зарегистрировано 1 235 пожаров.

Материальный ущерб составил более 40 млн рублей.

Причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем – 3382 случая; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 253 случая; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 181 случай; поджоги – 94 случая; на транспорте – 47 случаев; иные – 27 случаев.