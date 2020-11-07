На дорогах Псковской области установят дополнительные камеры фотовидеофиксации. В регионе реализуется госконтракт по установке стационарных комплексов фотовидеофиксации, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области со ссылкой на председателя комитета Бориса Ёлкина.

Согласно госконтракту в регионе в самое ближайшее время установят еще 61 стационарный комплекс фотовидеофиксации. Сейчас работу комплексов проверяют в тестовом режиме. Вместе с комплексами на дорогах появятся и таблички, предупреждающие водителей о том, что впереди камера.

«В рамках госконтракта они будут установлены, - рассказал Борис Ёлкин. – Сейчас ведутся пусконаладочные работы и в ближайшее время камеры будут введены в эксплуатацию».