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Транспорт / Безопасность

На дорогах Псковской области установят дополнительные камеры фотовидеофиксации

7 ноября 2020 года, 12:50

На дорогах Псковской области установят дополнительные камеры фотовидеофиксации. В регионе реализуется госконтракт по установке стационарных комплексов фотовидеофиксации, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области со ссылкой на председателя комитета Бориса Ёлкина.

Согласно госконтракту в регионе в самое ближайшее время установят еще 61 стационарный комплекс фотовидеофиксации. Сейчас работу комплексов проверяют в тестовом режиме. Вместе с комплексами на дорогах появятся и таблички, предупреждающие водителей о том, что впереди камера.

«В рамках госконтракта они будут установлены, - рассказал Борис Ёлкин. – Сейчас ведутся пусконаладочные работы и в ближайшее время камеры будут введены в эксплуатацию».

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