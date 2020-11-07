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Общество

В дновской деревне установили сразу две площадки для игр и занятий спортом

7 ноября 2020 года, 10:13

В дновской деревне установили сразу две площадки для игр и занятий спортом. Как пишет газета «Дновец», это стало возможным благодаря работе местного ТОСа «Любимый дворик», который победил в областном конкурсе грантов.

В дновской деревне установили сразу две площадки для игр и занятий спортом
Еще площадка была не доделана, а дети вовсю катались с горки
фото из группы газеты Дновец в Вконтакте

Жители домов 3 и 5 на Железнодорожной улице в деревне Филиппково очень хотели, чтобы у них во дворе было чем заняться детям и подросткам, поэтому и создали ТОС, а потом разработали проект. Он выиграл и получил грант в размере 179 000 рублей, волость из своего бюджета добавила средства – 12 тысяч рублей.

Воркаутная площадка появилась благодаря содействию губернатора области Михаила Ведерникова. Собирать её помогали местные жители. Дети в полном восторге, они еле дождались, когда же можно будет воспользоваться новыми площадками. 

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