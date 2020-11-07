В дновской деревне установили сразу две площадки для игр и занятий спортом. Как пишет газета «Дновец», это стало возможным благодаря работе местного ТОСа «Любимый дворик», который победил в областном конкурсе грантов.

Жители домов 3 и 5 на Железнодорожной улице в деревне Филиппково очень хотели, чтобы у них во дворе было чем заняться детям и подросткам, поэтому и создали ТОС, а потом разработали проект. Он выиграл и получил грант в размере 179 000 рублей, волость из своего бюджета добавила средства – 12 тысяч рублей.

Воркаутная площадка появилась благодаря содействию губернатора области Михаила Ведерникова. Собирать её помогали местные жители. Дети в полном восторге, они еле дождались, когда же можно будет воспользоваться новыми площадками.