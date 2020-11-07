В Псковской области еще у 128 человек подтвердился коронавирус. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Теперь общее число заболевших в регионе составляет 8 774. Из них выздоровели 4 782 человека, а не справились с болезнью 70 пациентов.

Губернатор отметил, что цифра новых случаев высокая, но показатель с начала недели увеличился незначительно, что означает замедление динамики роста.

Больше всего новых случаев заболевания за сутки выявлено в Великих Луках – 66, на втором месте Псков, где за сутки диагноз поставили 25 пациентам.