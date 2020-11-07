В Пскове произошло лобовое столкновение двух машин

Серьезное ДТП произошло на площади Ленина в Пскове. Поздним вечером 6 ноября там столкнулись две машины, сообщает Псковское агентство информации.

Столкновение лобовое. Одна машина марки Mazda, вторая - Škoda. Предположительно, за рулем Mazda находился пьяный водитель, который за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения уже был лишен водительских прав.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, некоторым участникам аварии ее начали оказывать еще до приезда скорой помощи.