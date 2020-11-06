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Общество

В Псковской области появится новая ПЦР-лаборатория

6 ноября 2020 года, 19:53

В Псковской области появится новая ПЦР-лаборатория, сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Глава региона отметил, что организация ПЦР-тестирования – острая проблема в Псковской области. По его словам, это направление вызывает больше всего вопросов у населения региона из-за систематических задержек результатов.

«Нужно признать, что существующий поток тестов объективно превышает мощности наших лабораторий. У нас не хватает как оборудования, так и кадров. Для решения этого вопроса благодаря поддержке Минздарава мы получили из федеральных средств более 5 млн рублей», – сказал Михаил Ведерников.

Глава региона также подчеркнул, что власти Псковской области должны в кратчайшие сроки организовать покупку оборудования, а также принять все необходимые решения для организации дополнительной лаборатории.

Как ранее сообщала «Псковская правда», 5 млн 715 тыс. рублей выделены в Псковской области на оснащение оборудованием лаборатории медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус. Федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики.

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