Сегодня, 6 ноября, в 15 часов в Псковской городской больнице на 51-м году жизни скончался известный псковский ведущий Александр Минин. Об этом сообщил начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов.

В этом году Александр Минин отметил 45 лет своей творческой деятельности. Как отмечал он в одном из интервью, начиная с пяти лет он был активным участником художественной самодеятельности детского сада, а потом - школы. Александр окончил музыкальную школу по классу аккордеон, а затем - культурно-просветительское училище Псковской области, где получил профессию режиссера массовых праздников.

Потом была служба в армии в Днепропетровске. После армии работал в Пскове педагогом-организатором в школах. Пять лет отдал работе во всероссийском детском центре «Орленок». Когда вернулся в Псков, продолжил образование в Петербургском университете культуры и искусства.

Затем была работа в управлении культуры администрации Пскова, и многочисленные самостоятельные проекты. Многие помнят Александра Минина как лучшего псковского Деда Мороза и креактивного ведущего самых разных праздников.

Время и место прощания с Александром Мининым будут сообщены позднее.