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Общество

С полётом в бизнес-джете сравнил авиарейс из Пскова в Петербург его первый пассажир

6 ноября 2020 года, 21:46

Авиарейс Псков – Санкт-Петербург, который запустили 5 ноября, сравнили с полетом в бизнес-джете. Об этом сообщает журналист Псковского агентства информации Дмитрий Коновалов, который одним из первых отправился в Петербург на новом самолете авиакомпании «СКОЛ». ВИДЕО >>>>

С полётом в бизнес-джете сравнил авиарейс из Пскова в Петербург его первый пассажир

Фото Псковского агентства информации

В первый день из Пскова улетели всего два человека, одним из которых стал журналист Псковского агентства информации. Из Санкт-Петербурга прилетел один пассажир - блогер. Он поделился впечатлениями о поездках по стране на разном транспорте и отметил, что решил попробовать новое направление сразу, как только узнал об этом рейсе.

Ранее сообщалось, что полеты будет выполнять многоцелевой двухмоторный самолет L-410, произведенный в России в 2019 году. Воздушное судно вмещает в себя 16 пассажиров.

Рейсы будут осуществляться 5 раз в неделю — с понедельника по пятницу. Из Пскова самолет будет вылетать в 9:30, а из Санкт-Петербурга - в 17:00 во все дни, кроме пятницы. В пятницу самолет будет отправляться в Псков в 18:00. Время в пути составит 1 час.

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