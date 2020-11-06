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Общество

В Псковской области проведены проверки по соблюдению требований санитарной безопасности в общественных местах

6 ноября 2020 года, 19:30

В период с 19 по 23 октября в Псковской области проведены проверки по соблюдению требований санитарной безопасности на 1268 объектах торговли и общепита и в общественных местах, сообщил руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев на заседании оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Также в период с 24 по 30 октября проверено 252 объекта транспорта: такси, маршрутные такси, пригородные автобусы. По результатам проведенных совместных рейдовых мероприятий составлено 273 протокола об административных правонарушениях. Основным нарушением со стороны граждан является нарушение масочного режима. 

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