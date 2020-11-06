Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Четыре группы в двух детских садах закрыты на карантин в Псковской области из-за коронавируса

6 ноября 2020 года, 19:20

Четыре группы в двух детских садах закрыты на карантин в Псковской области из-за коронавируса, сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 6 ноября. По состоянию на 6 ноября на самоизоляции находятся 15 детей.

Коронавирус подтвержден у трех воспитателей детских садов региона. Еще 20 находятся на самоизоляции. Кроме того, 664 ребенка из 4 групп в 3 детских садах находятся на карантине из-за ОРВИ. Среди воспитателей ОРВИ заболели 66 человек.

В школах Псковской области на карантин отправили 57 классов. Всего на самоизоляции находится 1056 детей. Коронавирус выявили у 74 педагогов. Как контактных на самоизоляцию отправили 79 учителей.

Яммскую школу, которая в настоящее время находится на каникулах, полностью перевели на дистанционное обучение. Также до 8 ноября на плановых каникулах находятся школы Дновского, Невельского, Печорского, Псковского районов.

Среди школьников ни один класс не закрыт на карантин в связи с ОРВИ. Однако, на сегодняшний день в регионе болеют ОРВИ 152 педагога.

Учреждения профессионального образования учатся в очной форме. На «дистанционку» перевели 5 групп в трех учреждениях. Всего на самоизоляции находятся 85 студентов из Опочецкого индустриально-педагогического колледжа (17 человек), Псковского кооперативного техникума (28 человек), Псковского политехнического колледжа (68 человек). В последнем студенты находятся на очно-дистанционном обучении в связи с болезнью 4 преподавателей, у 2 из которых положительный тест на коронавирус.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

С полётом в бизнес-джете сравнил авиарейс из Пскова в Петербург его первый пассажир
В Псковской области появится новая ПЦР-лаборатория
В Псковской области проведены проверки по соблюдению требований санитарной безопасности в общественных местах
Скончался известный псковский ведущий Александр Минин
План по вакцинации от гриппа выполнен на 49% в Псковской области
Антителами к коронавирусу обладают 7% населения Псковской области
В Псковской области действует 11 очагов коронавируса
Коронавирус выявлен у 32 медработников Псковской областной больницы
Мошенники вынудили двух псковичей взять в кредит почти 600 тысяч рублей

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Обморочное состояние

Общество / Здоровье
2 ноября 22:49

Обморочное состояние

О чем может свидетельствовать потеря сознания?

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

Общество
2 ноября 16:38

«Друзья мои, прекрасен наш союз»

В Пскове прошел Международный молодежный форум проектов «Наследники»
Когда антибиотики не помогают

Общество / Здоровье
30 октября 20:21

Когда антибиотики не помогают

Что делать, если не заснуть от кашля?