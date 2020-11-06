Четыре группы в двух детских садах закрыты на карантин в Псковской области из-за коронавируса, сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 6 ноября. По состоянию на 6 ноября на самоизоляции находятся 15 детей.

Коронавирус подтвержден у трех воспитателей детских садов региона. Еще 20 находятся на самоизоляции. Кроме того, 664 ребенка из 4 групп в 3 детских садах находятся на карантине из-за ОРВИ. Среди воспитателей ОРВИ заболели 66 человек.

В школах Псковской области на карантин отправили 57 классов. Всего на самоизоляции находится 1056 детей. Коронавирус выявили у 74 педагогов. Как контактных на самоизоляцию отправили 79 учителей.

Яммскую школу, которая в настоящее время находится на каникулах, полностью перевели на дистанционное обучение. Также до 8 ноября на плановых каникулах находятся школы Дновского, Невельского, Печорского, Псковского районов.

Среди школьников ни один класс не закрыт на карантин в связи с ОРВИ. Однако, на сегодняшний день в регионе болеют ОРВИ 152 педагога.

Учреждения профессионального образования учатся в очной форме. На «дистанционку» перевели 5 групп в трех учреждениях. Всего на самоизоляции находятся 85 студентов из Опочецкого индустриально-педагогического колледжа (17 человек), Псковского кооперативного техникума (28 человек), Псковского политехнического колледжа (68 человек). В последнем студенты находятся на очно-дистанционном обучении в связи с болезнью 4 преподавателей, у 2 из которых положительный тест на коронавирус.