Коронавирус выявлен у 32 медработников Псковской областной больницы

У 32 медработников Псковской областной клинической больницы выявлен коронавирус. При этом шесть человек сейчас ожидают второго отрицательного теста и готовятся к выходу на работу. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой главного врача больницы Анатолия Волкова.

Всего в медучредении работают 1 тыс. 79 человек, из которых 96 сейчас находятся на больничном по разным причинам: ОРВИ, онкология, обострение хронических заболеваний, коронавирус.

Анатолий Волков подчеркнул, что несмотря на пандемию, в областной больнице оказание плановой медицинской помощи не прекращалось. Сейчас работа ведётся по профилям гематология, гастроэнтерология, кардиология, неврология, нейрохирургия, офтальмология, хирургия, торакальная хирургия, травматология, урология и другим.