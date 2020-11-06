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Общество / Здоровье

План по вакцинации от гриппа выполнен на 49% в Псковской области

6 ноября 2020 года, 18:50

От гриппа привиты 49% жителей Псковской области от запланированного количества, сообщила руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 6 ноября.

По состоянию на 5 ноября вакцину от гриппа ввели 184 188 человек, из которых 37 598 — дети. От общей численности населения это составляет 29,42%. Псковичей прививают вакциной «Совигрипп».

В соответствии с приказом комитета по здравоохранению Псковской области в 2020 году планируется привить против гриппа 60% населения региона. В абсолютных цифрах 60% ровняется 375 700 человек, из которых 72 800 человек должны быть несовершеннолетние.

Кроме того, до конца 2020 года в Псковскую область планируется поставить 542 дозы вакцины от COVID-19. 18 сентября регион уже получил 42 дозы вакцины «ГАМ-Ковид-Вак». Приказом Комитета установлен порядок вакцинации: определены категории граждан, подлежащих вакцинации в первоочередном порядке; показания и противопоказания; объем предвакцинального обследования.

Медучреждения предоставили список сотрудников, давших согласие на вакцинацию, и 23 октября сделали первые прививки. По состоянию на 5 ноября привили 14 человек, а ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» уже получила доступ в федеральный регистр вакцинированных.

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