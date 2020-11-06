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Общество / Образование

Антителами к коронавирусу обладают 7% населения Псковской области

6 ноября 2020 года, 18:31

Антителами к коронавирусу обладают 7% населения Псковской области, сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 6 ноября.

Всего в регионе провели 9590 обследований на антитела к коронавирусу. Их наличие выявили у 686 человек, что составляет 7,1% населения. При этом методом ПЦР коронавирусную инфекцию выявили только у чуть более 1% населения. Это свидетельствует о значительном количестве лёгких и бессимптомных форм, которые остающихся вне поля зрения медицинских учреждений.

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