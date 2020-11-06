В Псковской области действует 11 очагов коронавируса, сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 6 ноября.

Всего под наблюдением остаются 257 человек. 14 человек заболели в Невельской межрайонной больнице, 21 — в Великолукской межрайонной больнице. 20 случаев заболевания выявили в областном онкодиспансере. В санатории «Голубые озёра» заразились 25 человек. 29 заболевших остаются в псковском филиале Академии ФСИН России. Колледж искусств им. Римского-Корсакова находится на контроле из-за 6 подтвержденных случаев. У 12 человек диагностировали инфекцию в Себежском интернате для престарелых и инвалидов. Больше всего инфицированных выявили в псковском гуманитарном лицее - 86 человек и Плюсском психоневрологическом интернате - 44 человека. Еще две вспышки в Пскове и Великих Луках добавились вчера.

С начала пандемии было зарегистрировано 48 вспышек коронавирусной инфекции, в которых пострадали 1027 человек. Это количество составляет 12% от общего числа заболевших. 37 вспышек уже сняли с контроля.