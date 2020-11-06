Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Мошенники вынудили двух псковичей взять в кредит почти 600 тысяч рублей

6 ноября 2020 года, 16:53

Два жителя Псковской области поддались на уговоры мошенников и взяли в кредит в сумме почти 600 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так 55-летнему псковичу позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он заявил, со мошенники хотят оформить на мужчину кредит и чтобы избежать этого ему нужно самому взять кредит, обналичить деньги и перевести их через банкомат на якобы безопасный счёт. Пскович выполнил все рекомендации и перевёл на счёт, который назвали мошенники, 285 тысяч рублоей.

Когда мужчина понял, что его обманули, обратился в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По аналогичной схеме жертвой мошенников стал 55-летний житель Псковского района. Он взял в кредит и перевёл преступникам 300 тысяч рублей.

«Не поддавайтесь на уловки незнакомцев при общении по телефону или в Интернете! Это приводит, как правило, к серьезным финансовым потерям», - призвали псковичей в полиции. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Коронавирус выявлен у 32 медработников Псковской областной больницы
Детские кости нашли археологи под Изборском
В музее-заповеднике «Изборск» появится эталонный курган
Шесть улиц уже отремонтировали в Острове по нацпроекту
Сотрудники «Газпром газораспределение Псков» провели тренировочные занятия по применению средств индивидуальной защиты
Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Пскове и Великих Луках
Виновных в попадании канализационных стоков в Пскову нашла прокуратура
Сумку с деньгами и документами вырвал грабитель из рук великолучанки
Волонтёры продолжают доставлять продукты и лекарства псковичам

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района