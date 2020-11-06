Мошенники вынудили двух псковичей взять в кредит почти 600 тысяч рублей

Два жителя Псковской области поддались на уговоры мошенников и взяли в кредит в сумме почти 600 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так 55-летнему псковичу позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он заявил, со мошенники хотят оформить на мужчину кредит и чтобы избежать этого ему нужно самому взять кредит, обналичить деньги и перевести их через банкомат на якобы безопасный счёт. Пскович выполнил все рекомендации и перевёл на счёт, который назвали мошенники, 285 тысяч рублоей.

Когда мужчина понял, что его обманули, обратился в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По аналогичной схеме жертвой мошенников стал 55-летний житель Псковского района. Он взял в кредит и перевёл преступникам 300 тысяч рублей.

«Не поддавайтесь на уловки незнакомцев при общении по телефону или в Интернете! Это приводит, как правило, к серьезным финансовым потерям», - призвали псковичей в полиции.