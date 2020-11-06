Детские кости нашли археологи под Изборском

Детские кости нашли археологи на раскопках могильника Усть-Смолка под Изборском, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на научного сотрудника Археологического центра Псковской области Розалию Подгорную.

Археолог напомнила, что в ходе раскопок были обнаружены детский перстень, несколько ножей, керамика и разрозненные кости. «К нам приехал один из ведущих российских антропологов, Денис Валерьевич Пежемский. Он на месте изучил эти кости и сказал, что они детские», - пояснила Розалия Подгорная.

По ее словам, обнаруженные останки — это фрагменты бедренной кости, фрагменты тазовой кости и несколько фрагментов черепа, которые «ни во что не складываются, поскольку они слишком маленькие». Археологи предполагают, что находка относится к XI веку, поскольку этим периодом датируется и обнаруженный в раскопе перстень.

Напомним, что маленький перстень из цветного металла нашли участники экспедиции Усть-Смолка 2020. Предмет нашелся среди камней, составляющих обкладку большого кургана.