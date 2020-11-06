В музее-заповеднике «Изборск» появится эталонный курган

По ее словам, раскопки кургана Усть-Смолка продолжатся следующим летом.

«Когда мы докопаем курган, мы соберем его снова. Поскольку музей-заповедник «Изборск» является природно-ландшафтным, то лишить его такой интересной ландшафтной единицы было бы преступлением. Поэтому мы снова сделаем такую же насыпь, обложим ее камнями, и он будет очень интересным объектом для показа. Появится «эталонный» курган», - отметила Розалия Подгорная.

Розалия Подгорная также отметила, что рядом с курганом планируется поставить табличку с указанием, что это за памятник, когда он изучался, какие открытия были сделаны. «Мы доделаем эту площадку, как объект для показа. Хочется, чтобы люди оставались в Изборске подольше и у них было больше мест, куда можно сходить и что-то посмотреть. Не только городище и крепость, но и те же каменные кресты и курганный могильник. Чтобы люди знали, как выглядят курганы», - добавила археолог.