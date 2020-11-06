Шесть улиц уже отремонтировали в Острове по нацпроекту

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе Острове отремонтировали уже шесть улиц: Балтийскую, Пригородную, Рымара, Гастелло, последней сданной стала улица Германа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

На улице Германа привели в порядок участок длиной 204 метра между улицами 25 Октября и 1 Мая.

Работы проводило ООО «Дорожник -2010» по контракту с администрацией Островского района. Их стоимость составила около 2,8 млн рублей — это дополнительные средства, поступившие в регион из федерального бюджета.

Ремонт был завершён с опережением срока почти на месяц — сдача объекта планировалась 30 ноября. Подрядчик провёл фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложил выравнивающий слой и слой покрытия из асфальтобетонной смеси на габбро-диабазе. Также было проведено укрепление обочин щебнем с асфальтобетонной крошкой.

Сейчас в Острове в рамках нацпроекта ремонтируются улицы Соляная и 1 Мая.