Виновных в попадании канализационных стоков в Пскову нашла прокуратура

Псковская природоохранная прокуратура установила виновных в попадании канализационных стоков в реку Пскову. Речь идёт об участке в районе улицы Леона Поземского, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Информация о загрязнении реки Псковы сточными водами появилась в СМИ. Природоохранная прокуратура вместе со специалистами профильных ведомств выехала на место, указанное в сообщениях.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что собственник участка сетей канализации, на котором произошел разлив канализационно-сточных вод, является ООО «Северо-Западная инвестиционная компания». Эта организация в нарушение требований федерального законодательства не обеспечивала содержание коммуникаций в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию.

Кроме того, оказалось, что централизованные сети канализации между объектом культурного наследия «Канатная фабрика Г. Ю. Мейера» и канализационно-насосной станцией на улице Леона Поземского являются бесхозяйными. При этом прокуратура установила, что власти города не принимали мер к постановке этих сетей на учёт в качестве бесхозяйного и к признанию на него права муниципальной собственности.

В результате природоохранный прокурор внёс в адрес главы администрации города и в адрес генерального директора ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» представления с требованием устранения выявленных нарушений закона. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений закона находятся на контроле в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре. Техническая авария на канализационных сетях в настоящее время устранена.