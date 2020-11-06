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Происшествия / Преступление

Сумку с деньгами и документами вырвал грабитель из рук великолучанки

6 ноября 2020 года, 13:19

Жительница Великих Лук лишилась сумки с мобильным телефоном, деньгами, документами и банковскими картами в результате нападения грабителя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление было совершено вечером 3 ноября на улице Новоселенинской в Великих Луках. Сумку у женщины похитил молодой человек.

Великолучанка обратилась в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался безработный, ранее судимый за разбой 20-летний житель Великолукского района. Он дал признательные показания.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята. 

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