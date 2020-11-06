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Общество / Здоровье

Волонтёры продолжают доставлять продукты и лекарства псковичам

6 ноября 2020 года, 12:23

Волонтёры продолжают оказывать помощь нуждающимся в ней жителям Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В частности, добровольцы доставляют продукты и лекарства тем, кто в связи пандемией коронавируса и действующими ограничительными мерами не может выйти из дома.

Кроме того, в волонтёров можно получить информационную поддержку. Например, узнать, как правильно оформить больничный. Номер телефона «горячей линии» 8-800-200-34-11.

В соответствии с последними поправками в Указ губернатора Псковской области о противоэпидемических мерах, с 9 по 22 ноября для граждан старше 65 лет установлен период обязательной самоизоляции.

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