Кожгалантерейная фабрика в Опочке возобновила работу после пожара

Кожгалантерейная фабрика «Альянс» в Опочке возобновила работу после пожара, случившегося в августе, сообщает ГТРК «Псков».
Кожгалантерейная фабрика «Альянс» в Опочке возобновила работу после пожара, случившегося в августе, сообщает ГТРК «Псков».
Огонь уничтожил старое здание, поэтому производство развернули в другом месте. Теперь цеха и административный корпус кожгалантерейной фабрики располагаются в центре города. Работу восстановили за 2 месяца.
«Полностью новая проводка сделана, пожарная сигнализация проведена, подкрасили, противопожарные полы. Вот сейчас в стадии замены окон, постепенно как приходят окна, так меняем. Делаем отопление», - рассказал исполнительный директор фабрики Сергей Труфанов.
Кроме того, появилось новое оборудование, а каждый мастер теперь сидит в своём помещении. «Удобно, все хорошо постарались, все наше руководство, мы вовремя запускаемся, крой дают, всем снабжены. Работаем. Конечно, пока есть затруднения, потому что машинки есть не все, загибочных, может, нет. Но это все решаемо», - поделилась клейщица Елена Иванова.
Возгорание на кожгалантерейной фабрике «Альянс» произошло 27 августа. Причиной большого пожара стало неосторожное обращение с огнем и нарушение техники безопасности одной из работниц фабрики. В результате происшествия пострадали три человека, двое погибли.