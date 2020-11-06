Кожгалантерейная фабрика в Опочке возобновила работу после пожара

Кроме того, появилось новое оборудование, а каждый мастер теперь сидит в своём помещении. «Удобно, все хорошо постарались, все наше руководство, мы вовремя запускаемся, крой дают, всем снабжены. Работаем. Конечно, пока есть затруднения, потому что машинки есть не все, загибочных, может, нет. Но это все решаемо», - поделилась клейщица Елена Иванова.

Возгорание на кожгалантерейной фабрике «Альянс» произошло 27 августа. Причиной большого пожара стало неосторожное обращение с огнем и нарушение техники безопасности одной из работниц фабрики. В результате происшествия пострадали три человека, двое погибли.