65 проектов НКО Псковской области одобрили для участия в первом конкурсе президентских грантов 2021 года

65 заявок от некоммерческих организаций Псковской области одобрили для участия в первом конкурсе Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества 2021 года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Общая сумма представленных проектов составила порядка 160 млн рублей.

Проекты региональных НКО направлены на развитие науки, образования, культуры, здравоохранения и спорта. Инициативы ориентированны на улучшение социального обслуживания и защиты граждан, а также повышение значимости семейных отношений.

Из всех регионов страны подали более 10 тыс. заявок. Итоги конкурса будут подведены до 15 января 2021 года, а с 1 февраля начнется финансирование поддержанных проектов.

В 2020 году за счет участия в конкурсах Фонда президентских грантов и Росмолодежи в Псковскую область привлекли более 100 млн рублей, там самым выполнив задачу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по привлечению федеральных средств через грантовые конкурсы.

В текущем году порядка 40 проектов региональных НКО стали победителями трех конкурсов Фонда президентских грантов. Эти проекты были направлены на развитие спорта и патриотического воспитания, поддержку пенсионеров, инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, беременных женщин и молодых родителей. Также, финансирование получили инициативы направленные на охранение исторической памяти и культурных традиций Псковской земли.

Фонд президентских грантов — российская некоммерческая организация, которая является единым оператором грантов президента РФ, предоставляемых на развитие гражданского общества. С 3 апреля 2017 года организация обработала 87,5 тыс. инициатив, из которых 16 тыс. проектов получили грантовую поддержку на общую сумму 32,8 млрд рублей.