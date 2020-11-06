127 человек заболели коронавирусом в Псковской области 5 ноября

Больше всего заболевших диагностировали в Пскове - 58 случаев (всего 3 тыс. 98) и в Великих Луках — 31 (всего 1 тыс. 743).

127 человек заболели коронавирусом за сутки 5 ноября, написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 8 тыс. 646 человек.

13 человек заболели коронавирусом в Невельском районе (всего 278), 8 — в Псковском (всего 692). 4 инфицированных выявили в Печорском районе (всего 149) и 3 — в Великолукском (всего 287). 2 случая заболевания коронавирусом подтвердились в Палкинском районе (всего 105). По 1 случаю заражения коронавирусом диагностировали в Островском (всего 547), Порховском (всего 224), Себежском (всего 71), Пыталовском (всего 50), Пустошкинском (всего 46), Новоржевском (всего 44), Локнянском (всего 41) и Пушкиногорском (всего 36) районах.

От коронавируса за минувшие сутки никто не выздоровел. Всего с начала пандемии от COVID-19 поправились 4 тыс. 744 человека. Количество умерших без изменений — 70 человек.

Ранее в Псковской области обнаружили два новых очага коронавируса. Один из них выявлен на предприятии группы компаний «Кабош», второй - в ПО Северные электросети в Пскове.

«Ежесуточный показатель по-прежнему высокий, но динамика роста числа заболевших несколько замедлилась. Берегите себя и своих близких!» - написал Михаил Ведерников.