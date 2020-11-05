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Общество / Соцзащита

Соцработники Псковской области получили велосипеды

5 ноября 2020 года, 22:18

Работники учреждений социальной защиты Псковской области получили велосипеды. Вручение техники состоялось 5 ноября в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Соцработники Псковской области получили велосипеды

Всего в организации соцзащиты переданы 78 велосипедов. В первую очередь их получат сотрудники, работающие с сельским населением.

С просьбой о предоставлении велосипедов к губернатору Михаилу Ведерникову обратились сами соцработники. Глава региона поручил привлечь на эти цели внебюджетные источники в результате чего техника была закуплена за счёт компании-инвестора.

Председатель Комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева отметила, что велосипед на селе — одно из наиболее универсальных средств передвижения и он поможет решить вопрос транспортной доступности и облегчит труд соцработников.

Сотрудники учреждений соцзащиты поблагодарили руководство региона и инвестора за предоставленный транспорт. «Бывают такие дни, когда наезжаем в районе 20 километров. Велосипеды нужны еще в перевозке продуктов, воды. Сейчас нашей помощи ждут многие пожилые люди», — сказала работник Центра социального обслуживания Порховского района Людмила Петрова. 

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