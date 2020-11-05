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Общество / Здоровье

Два очага коронавируса добавились в Псковской области

5 ноября 2020 года, 21:57

Два очага коронавируса добавились в Псковской области, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Один из очагов выявлен на предприятии группы компаний «Кабош», где коронавирус подтвердился у 7 человек. 12 сотрудников заразились в ПО Северные электросети в Пскове. На предприятиях приняты все необходимые профилактические меры.

По данным на утро 5 ноября, в Псковской области с начала пандемии подтверждены 8 тыс. 519 случаев коронавируса. За сутки 4 ноября заболели 118 человек. Эксперты считают, что регион достиг пика осенней волны заболевания.

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