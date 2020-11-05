Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

Ведерников: Наша цель — формирование полноценной туристической экосистемы

5 ноября 2020 года, 21:33

«Наша стратегическая цель — формирование полноценной туристической экосистемы, которая в долгосрочной перспективе поможет сохранить наше культурное наследие», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по вопросу формирования долгосрочного комплексного плана мероприятий по возрождению объектов культурного наследия региона 5 ноября.

Ведерников: Наша цель — формирование полноценной туристической экосистемы

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, губернатор отметил, что Псковская область подготовила свои предложения, которые должны найти отражение в более масштабной долгосрочной программе мероприятий по возрождению объектов культурного наследия. «Считаю, что план должен включать не только восстановление архитектурных объектов, но и развитие прилегающих территорий. По сути, мы предлагаем реализовать комплекс мероприятий, аналогичный Псковскому туристическому кластеру. Практика показывает, что такой многовекторный подход полностью себя оправдывает», — пояснил Михаил Ведерников.

С главой региона согласился председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин. Он отметил, что деятельность АНО высоко оценило Правительством России, поэтому финансирование проектов в федерального бюджета планируется в полном объёме. Сергей Степашин добавил, что организация смогла получить серьёзную экономию, которая позволила запланировать работы ещё на шести исторических объектах.

Михаил Ведерников назвал АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)» — уникальным инструментом. По его словам, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в этом году заключено 23 договора по основным объектам культурного наследия на общую сумму более 500 млн рублей. В частности, идёт укрепление склонов Псково-Печерского монастыря, завершается комплексное обследование Троицкого кафедрального собора, готов проект противоаварийных мероприятий по усадьбе Строгановых в Волышево, где работы уже начались. «До конца текущего года по пяти объектам будут завершены научно-проектные работы, которые позволят приступить к их ремонту и реставрации», — сказал губернатор.

Сергей Степашин отметил, что восстановление конкретных объектов не актуально без оздоровления коммунальной инфраструктуры, дорог. Он предложил создать рабочую группу с привлечением представителей всех министерств и ведомств, задействованных в решении инфраструктурных вопросов.

Сергей Степашин также заявил, что долгосрочная программа должна быть составлена и изучена всеми заинтересованными участниками, документ должен носить комплексный характер по примеру реализации на территории страны национальных проектов.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон призвал направить дополнительные усилия на развитии туризма и паломничества.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Соцработники Псковской области получили велосипеды
Два очага коронавируса добавились в Псковской области
Держатели карт «Мир» Россельхозбанка получат 500 рублей кэшбэка в месяц при оплате покупок с Mir Pay
Монумент князю Александр Невскому планируется поставить в Чудском озере
К середине следующего года будет готова концепция развития Печор
Водитель без прав попытался дать взятку полицейскому в Пскове
Россельхозбанк открыл интернет-ресурс для старшего поколения «Моё время»
Следственные действия по делу о великолукских школьниках продолжаются
Псковская область перевыполнит план программы по расселению аварийного жилья

Комментарии

Авторизация
No comments
Всё перемелется

Культура / Наследие
2 ноября 17:21

Всё перемелется

Гостиницу с рестораном сделают из мельницы Кукка
«Шагай вперед по пеплу листьев»

Культура / Литература
31 октября 10:00

«Шагай вперед по пеплу листьев»

Осенняя прогулка со стихами Геннадия Кононова вдоль стен Окольного города

Изобрази Изборск

Культура
22 октября 10:00

Изобрази Изборск

Спуск к Городищенскому озеру стал более удобным, а на пути к Словенским ключам появятся беседки и мольберты