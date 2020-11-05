Ведерников: Наша цель — формирование полноценной туристической экосистемы

«Наша стратегическая цель — формирование полноценной туристической экосистемы, которая в долгосрочной перспективе поможет сохранить наше культурное наследие», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по вопросу формирования долгосрочного комплексного плана мероприятий по возрождению объектов культурного наследия региона 5 ноября.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, губернатор отметил, что Псковская область подготовила свои предложения, которые должны найти отражение в более масштабной долгосрочной программе мероприятий по возрождению объектов культурного наследия. «Считаю, что план должен включать не только восстановление архитектурных объектов, но и развитие прилегающих территорий. По сути, мы предлагаем реализовать комплекс мероприятий, аналогичный Псковскому туристическому кластеру. Практика показывает, что такой многовекторный подход полностью себя оправдывает», — пояснил Михаил Ведерников.

С главой региона согласился председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин. Он отметил, что деятельность АНО высоко оценило Правительством России, поэтому финансирование проектов в федерального бюджета планируется в полном объёме. Сергей Степашин добавил, что организация смогла получить серьёзную экономию, которая позволила запланировать работы ещё на шести исторических объектах.

Михаил Ведерников назвал АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)» — уникальным инструментом. По его словам, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в этом году заключено 23 договора по основным объектам культурного наследия на общую сумму более 500 млн рублей. В частности, идёт укрепление склонов Псково-Печерского монастыря, завершается комплексное обследование Троицкого кафедрального собора, готов проект противоаварийных мероприятий по усадьбе Строгановых в Волышево, где работы уже начались. «До конца текущего года по пяти объектам будут завершены научно-проектные работы, которые позволят приступить к их ремонту и реставрации», — сказал губернатор.

Сергей Степашин отметил, что восстановление конкретных объектов не актуально без оздоровления коммунальной инфраструктуры, дорог. Он предложил создать рабочую группу с привлечением представителей всех министерств и ведомств, задействованных в решении инфраструктурных вопросов.

Сергей Степашин также заявил, что долгосрочная программа должна быть составлена и изучена всеми заинтересованными участниками, документ должен носить комплексный характер по примеру реализации на территории страны национальных проектов.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон призвал направить дополнительные усилия на развитии туризма и паломничества.