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Культура / Наследие

Монумент князю Александр Невскому планируется поставить в Чудском озере

5 ноября 2020 года, 19:35

Монумент князю Александру Невскому планируется поставить в Чудском озере. Макет памятника был представлен на совещании по вопросу формирования долгосрочного комплексного плана мероприятий по возрождению объектов культурного наследия региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Монумент князю Александр Невскому планируется поставить в Чудском озере

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Памятник должен появиться в месте, где в 1242 году состоялось Ледовое побоище. Установка памятника намечена в рамках подготовки к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

Юбилейные мероприятия состоятся в 2021 году. Они запланированы на 12 сентября, в день, посвященный воспоминанию перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург. Главной площадкой для проведения торжеств станет Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге.

На федеральном уровне оргкомитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского возглавляет Патриарх Кирилл. Его заместителем является митрополит Псковский и Порховский Тихон.

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