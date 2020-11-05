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Культура / Наследие

К середине следующего года будет готова концепция развития Печор

5 ноября 2020 года, 19:26

К середине следующего года будет готова общая концепция развития Печор. Об этом рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе совещания по вопросу формирования долгосрочного комплексного плана мероприятий по возрождению объектов культурного наследия региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

К середине следующего года будет готова концепция развития Печор

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Митрополит Тихон подчеркнул, что наравне с проектами по восстановлению объектов культурного наследия, прорабатываются и проекты по развитию прилегающей инфраструктуры, в частности, комплексная реконструкция Печор. «Наша задача — сохранить город. Сейчас идут серьезные исторические изыскания», - сказал он.

Митрополит заверил, что никакого новодела в городе не будет. «Мы хотим сохранить тот особый дух и архитектуру Печор, которые являют особую ценность города», — заявил он.

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