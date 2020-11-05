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Происшествия / Преступление

Водитель без прав попытался дать взятку полицейскому в Пскове

5 ноября 2020 года, 17:51

Водителя без документов, которого остановили псковские полицейские, обвиняют в попытке дать взятку, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

24 октября 45-летнего жителя Пскова, находившегося за рулем легковой машины, остановили полицейские. У псковича не оказалось ни водительского удостоверения, ни полиса обязательного страхования, ни регистрационных документов на автомобиль, который даже не был поставлен на учет. Нарушитель попытался подкупить полицейского и передал ему две тысячи рублей. Однако, сотрудник правоохранительных органов от денег отказался и доложил о случившемся в дежурную службу УМВД России по городу Пскову.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30 - частью 1 статьей 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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