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Общество

Псковская область перевыполнит план программы по расселению аварийного жилья

5 ноября 2020 года, 16:41

В Псковской области готовятся к сдаче новые многоквартирные дома в Дновском и Великолукском районах, что позволит региону перевыполнить целевые показатели первого этапа программы по переселению граждан из аварийных квартир. Всего в двух домах насчитывается более 3 тысяч квадратных метров жилья, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Псковская область перевыполнит план программы по расселению аварийного жилья

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Этот и другие вопросы губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с генеральным директором Государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином Цициным на встрече 5 ноября. 

По словам главы региона, в Псковской области требуется расселить более 40 тыс. кв. м жилья. С 2019 года уже расселили 1,2 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Константин Цицин подчеркнул, что внеочередное выполнение программы позволит региону оперативно приступить к расселению жилого фонда, который был признан аварийным после 1 января 2017 года.

Также участники обсудили темпы модернизации коммунальной инфраструктуры. Ранее Фонд ЖКХ одобрил шесть заявок Псковской области на реализацию проектов в Пскове, Великих Луках, Острове и Гдове. Поддержка фонда составила более 620 млн рублей.

По итогам рабочей встречи Михаил Ведерников и Константин Цицин договорились о продолжении сотрудничества, направленного на развитие коммунальной инфраструктуры, улучшение состояния жилищного фонда в регионе.

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