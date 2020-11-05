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Происшествия / ЧП

Следственные действия по делу о великолукских школьниках продолжаются

5 ноября 2020 года, 16:58

Следственные действия по факту произошедшего в школе №7 города Великие Луки, когда в одно и то же время плохо себя почувствовали 13 детей, продолжаются. Об этом рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в прямом эфире проекта ПАИ-live 5 ноября.

«Окончательных причин события в Великих Луках названо не было. В настоящее время продолжаются следственные действия», - отметил Александр Седунов и добавил, что подробности будут известны по итогам всех следственных мероприятий.

«Дети здоровы, посещают школу. Будем надеяться, что подобного рода инциденты больше повторяться не будет», - подчеркнул он.

5 октября во время линейки в школе № 7 Великих Лук 13 школьников из разных классов почувствовали недомогание и были доставлены в Великолукскую детскую городскую больницу. Ещё одного ребёнка с аналогичными симптомами, среди которых были головокружение и головная боль, доставили в больницу вечером. Анализы не выявили у детей никаких отклонений от нормы. Детей выписали из больницы с диагнозом «синдром вегетативной дисфункции».

Ранее свой диагноз детям поставила Елена Малышева в эфире программы «Здоровье». Она предположила, что ученикам стало плохо, потому что они пришли на торжественную линейку голодными.

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