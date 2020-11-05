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Общество / Здоровье

В Псковской области студенты заменят порядка 150 учителей старше 65 лет

5 ноября 2020 года, 16:39

Порядка 150 учителей в возрасте старше 65 лет заменят студенты педагогических специальностей ПсковГУ, рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в прямом эфире проекта ПАИ-live 5 ноября.

В Псковской области студенты заменят порядка 150 учителей старше 65 лет

«Всё это обсуждалось во время оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и по поручению губернатора», - сообщил Александр Седунов. Точное количество преподавателей, которые находятся в группе риска, уточняется. 

В настоящее время более 30 студентов уже готовы приступить к работе в Пскове и Великих Луках, где, как отметил гость эфира, потребность чувствуется особенно остро. «Выход в школу возможен только с результатами анализов на коронавирус», - подчеркнул председатель профильного комитета и добавил, что молодые специалисты еще ждут результаты тестов.

Кроме того, Александр Седунов отметил, что информация о смерти учителей от коронавируса в Псковской области не подтверждена. «Мы мониторим весь процесс, для нас очень важно, чтобы все учителя и дети были здоровы», - заверил он. 

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