В Псковской области студенты заменят порядка 150 учителей старше 65 лет

«Всё это обсуждалось во время оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и по поручению губернатора», - сообщил Александр Седунов. Точное количество преподавателей, которые находятся в группе риска, уточняется.

В настоящее время более 30 студентов уже готовы приступить к работе в Пскове и Великих Луках, где, как отметил гость эфира, потребность чувствуется особенно остро. «Выход в школу возможен только с результатами анализов на коронавирус», - подчеркнул председатель профильного комитета и добавил, что молодые специалисты еще ждут результаты тестов.

Кроме того, Александр Седунов отметил, что информация о смерти учителей от коронавируса в Псковской области не подтверждена. «Мы мониторим весь процесс, для нас очень важно, чтобы все учителя и дети были здоровы», - заверил он.