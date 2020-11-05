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Общество / Здоровье

В Псковской области на самоизоляции находится более тысячи школьников

5 ноября 2020 года, 15:51

1 тыс. 56 школьников находятся на самоизоляции в режиме дистанционного обучения в Псковской области, сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в прямом эфире проекта ПАИ-live 5 ноября.

В Псковской области на самоизоляции находится более тысячи школьников

Фото Дарьи Хватковой

Он отметил, что на «дистанционку» перешли 57 классов в 18 школах. Кроме того, коронавирус подтвердился у 74 учителей. Они также находятся на дистанционном формате работы.

«Таким образом, классы, где выявлены заболевшие, где есть предписания Роспотребнадзора, в соответствии с предписанием они находятся на самоизоляции», - подчеркнул Александр Седунов.

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