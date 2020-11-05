Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Выборы

Четыре кандидата будут бороться за пост главы Великолукского района

5 ноября 2020 года, 14:59

Завершилась регистрация кандидатов на пост главы Великолукского района. Как сообщили «Псковской правде» в Избирательной комиссии Псковской области, регистрацию прошли четверо из пяти подавших документы претендентов.

Четыре кандидата будут бороться за пост главы Великолукского района

Так, борьбу продолжат Алексей Кузьмин («Единая Россия»), Юрий Павлинов (ЛДПР), Игорь Романов («Партия Роста»), Александр Тарасов (КПРФ).

В регистрации отказано самовыдвиженцу Роману Рубцову, поскольку он не представил в территориальную избирательную комиссию Великолукского района необходимый пакет документов.

7 ноября для кандидатов на пост главы Великолукского района начнётся агитационный период. Выборы состоятся 6 декабря.

Они проводятся досрочно, поскольку предыдущий глава района Сергей Претров в августе сложил полномочия по собственному желанию. В настоящее время и. п. руководителя муниципалитета является Алексей Кузьмин.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области на самоизоляции находится более тысячи школьников
Волонтеры навели порядок на воинских захоронениях в Печорском районе
Девушка обворовала псковича в бане
Андрей Филатов: Группы компаний «Ресторанный партнёр» больше нет
Митрополит Тихон показал, каким будет подземный храм в Печорском монастыре
Россельхозбанк повысил процентную ставку по вкладу «Доходный»
Завершилось голосование за выбор новых новогодних украшений для Пскова
5 ноября первый самолет отправился из Пскова в Санкт-Петербург
118 человек заболели коронавирусом в Псковской области 4 ноября

Комментарии

Авторизация
No comments
Как псковские районы объединили в избирательные округа

Политика / Выборы
12 октября 10:20

Как псковские районы объединили в избирательные округа

Псковскую область поделили к предстоящим выборам в областное Собрание
С чем псковские партии подошли к старту нового электорального цикла

Политика / Выборы
28 сентября 10:12

С чем псковские партии подошли к старту нового электорального цикла

Выборы в Госдуму и областное Собрание уже на горизонте
Нарезка «депутатская»

Политика / Власть
15 сентября 20:58

Нарезка «депутатская»

Псковские парламентарии приняли решение о сокращении своей численности