Четыре кандидата будут бороться за пост главы Великолукского района

Завершилась регистрация кандидатов на пост главы Великолукского района. Как сообщили «Псковской правде» в Избирательной комиссии Псковской области, регистрацию прошли четверо из пяти подавших документы претендентов.
Завершилась регистрация кандидатов на пост главы Великолукского района. Как сообщили «Псковской правде» в Избирательной комиссии Псковской области, регистрацию прошли четверо из пяти подавших документы претендентов.
Так, борьбу продолжат Алексей Кузьмин («Единая Россия»), Юрий Павлинов (ЛДПР), Игорь Романов («Партия Роста»), Александр Тарасов (КПРФ).
В регистрации отказано самовыдвиженцу Роману Рубцову, поскольку он не представил в территориальную избирательную комиссию Великолукского района необходимый пакет документов.
7 ноября для кандидатов на пост главы Великолукского района начнётся агитационный период. Выборы состоятся 6 декабря.
Они проводятся досрочно, поскольку предыдущий глава района Сергей Претров в августе сложил полномочия по собственному желанию. В настоящее время и. п. руководителя муниципалитета является Алексей Кузьмин.