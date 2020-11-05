Волонтеры навели порядок на воинских захоронениях в Печорском районе

Волонтёры привели в порядок воинские захоронения на территории Печорского района в рамках реализации проекта «Поклонный крест», сообщает газета «Печорская правда».

Добровольцы убрали опавшую листву на одиночных воинских захоронениях, а также на центральном братском захоронении, у памятника «Скорбящая мать с сыном». Перед началом уборки протоиерей, благочинный Печорского церковного округа Владимир Семиндяев отслужил по погибшим литию.

«Поклонный крест» — это проект, который призван объединить молодежь, благочиния и общественников в увековечении памяти павших. Он приурочен к 75-летию Великой Победы. Прежде всего волонтеры сосредоточатся на заброшенных мемориалах, за которыми в последнее время никто не следит.

Проект Псковской епархии и общественно-молодежного движения «Лига молодежи Псковской области» реализуется силами добровольцев МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи Печорского района» совместно с сотрудниками администрации городского поселения «Печоры».