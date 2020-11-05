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Происшествия / Преступление

Девушка обворовала псковича в бане

5 ноября 2020 года, 14:43

 39-летнего жителя Пскова обворовали в бане, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 2 ноября между 14:00 и 16:00 в одной из бань Пскова у мужчины была похищена банковская карта. В дальнейшем с неё сняли 48 тысяч рублей.

Сотрудники 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову установили подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась безработная 20-летняя жительница Пскова. Она дала признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело, большую часть украденных средств удалось изъять.

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