Андрей Филатов: Группы компаний «Ресторанный партнёр» больше нет

Группы компаний «Ресторанный партнёр» больше нет, рассказал бывший руководитель организации, эксперт федерации рестораторов и отельеров Андрей Филатов на пресс-конференции 5 ноября.

«Был жесткий локдаун, который мы не пережили, - отметил Андрей Филатов. - Большинство ресторанов не закрылось, но мы закрыли 4 проекта в группе. Это сильно на нас повлияло, поэтому пришлось группу уничтожить».

По словам бывшего руководителя группы, произошла реструктуризация компании. Кроме того, все взяли кредиты. «Мы тоже поддерживали своих сотрудников. У нас есть обязательства перед государством: они нас обязали сохранить численность. Мы это исполнили, а что делать дальше — мы не знаем», - поделился он. В настоящее время в компании сконсолидировались самые сильные участники группы.

«Мы потеряли часть хороших специалистов и, к сожалению, они вообще ушли из отрасли. Все предприятия отрасли потеряли этих специалистов. Это связано с тем, что рестораны сегодня не лучшее место», - заметил Андрей Филатов и добавил, что работать в бизнесе, где нет перспективы - опасно. Заменить профессионалов, которые ушли из отрасли, в короткие сроки невозможно, подчеркнул он.