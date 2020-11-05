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Культура / Религия

Митрополит Тихон показал, каким будет подземный храм в Печорском монастыре

5 ноября 2020 года, 12:09

Митрополит Псковский и Порховский Тихон показал, каким будет новый подземный храм в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Видеосюжет об этом размещён на странице митрополита в социальной сети «ВКонтакте».

Митрополит Тихон показал, каким будет подземный храм в Печорском монастыре

Храм будет рассчитан на 2 тысячи человек. По словам митрополита Тихона, его разместят под Святой горкой, в результате чего не будет нарушен исторически сложившийся облик монастыря. Ранее стало известно, что вход будет расположен рядом с пещерами.

Митрополит Тихон показал, каким будет подземный храм в Печорском монастыре

Планируется, что по храму будет протекать подземная река.

Необходимость строительства собора объясняется тем, что самый крупный в обители на данный момент Михайловский храм не вмещает всех желающих принять участие в богослужении. 

По информации, размещённой на сайте монастыря, в обители имеются сейчас 7 храмов. Первый из них — Успенский, он был освящён в августе 1473 года. 

В 1541 году была устроена церковь во имя Благовещения Богоматери, в 1565 году над святыми воротами появился каменный храм во имя святителя Николая Мирликийского Чудотворца.

Между 1753 и 1785 годами в монастыре была открыта церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, между 1792 и 1800 годами появился Лазаревский храм.

Освещение Михайловского собора состоялось 29 июня 1827 года.

Самая «новая» церковь обители — Сретенская. Она была устроена в 1870-м году.

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