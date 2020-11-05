5 ноября первый самолет отправился из Пскова в Санкт-Петербург

Первый самолет авиакомпании «СКОЛ» отправился по маршруту Псков – Санкт-Петербург 5 ноября. Как сообщает Псковское агентство информации , на борту было два пассажира.

Полеты выполняет многоцелевой двухмоторный самолет L-410, произведенный в России в 2019 году. Воздушное судно вмещает в себя 16 пассажиров.

Рейсы будут осуществляться 5 раз в неделю — с понедельника по пятницу. Из Пскова самолет будет вылетать в 9:30, а из Санкт-Петербурга - в 17:00 во все дни, кроме пятницы. В пятницу самолет будет отправляться в Псков в 18:00. Время в пути составит 1 час.

Кроме того, с 20 июня самолеты компании «Азимут» начали летать в Москву и Сочи. 23 июня авиакомпания «РусЛайн» связала авиарейсами Псков с Калининградом и Анапой, а с 18 августа из Пскова можно улететь в Симферополь. 26 августа добавились рейсы авиакомпании «СКОЛ» по маршруту Псков — Калининград. С 6 октября появилось авиасообщение с Минеральными Водами.