Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

5 ноября первый самолет отправился из Пскова в Санкт-Петербург

5 ноября 2020 года, 10:27

Первый самолет авиакомпании «СКОЛ» отправился по маршруту Псков – Санкт-Петербург 5 ноября. Как сообщает Псковское агентство информации, на борту было два пассажира.

5 ноября первый самолет отправился из Пскова в Санкт-Петербург

Фото Псковского агентства информации

Полеты выполняет многоцелевой двухмоторный самолет L-410, произведенный в России в 2019 году. Воздушное судно вмещает в себя 16 пассажиров.

Рейсы будут осуществляться 5 раз в неделю — с понедельника по пятницу. Из Пскова самолет будет вылетать в 9:30, а из Санкт-Петербурга - в 17:00 во все дни, кроме пятницы. В пятницу самолет будет отправляться в Псков в 18:00. Время в пути составит 1 час.

Кроме того, с 20 июня самолеты компании «Азимут» начали летать в Москву и Сочи. 23 июня авиакомпания «РусЛайн» связала авиарейсами Псков с Калининградом и Анапой, а с 18 августа из Пскова можно улететь в Симферополь. 26 августа добавились рейсы авиакомпании «СКОЛ» по маршруту Псков — Калининград. С 6 октября появилось авиасообщение с Минеральными Водами.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

118 человек заболели коронавирусом в Псковской области 4 ноября
С 60-летием псковского телевидения поздравил ГТРК «Псков» глава региона
Голосование о переименовании сквера на Четырех углах в Пскове пройдет с 9 по 17 ноября
Александр Лаптиев: 99,9% населения Псковской области имеет возможность смотреть телевидение в цифровом качестве
Жителям Псковской области предлагают посмотреть старинные фильмы о сето
У заместителя главврача Дедовичской районной больницы выявили COVID-19
Посвященные псковскому зодчеству выставки открылись в Пскове
Для жителей Псковской области проходит онлайн-концерт в честь Дня народного единства
В Пскове появилась 20-метровая надпись «Мы вместе»

Комментарии

Авторизация
No comments
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий