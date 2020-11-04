С 60-летием псковского телевидения поздравил ГТРК «Псков» глава региона

Глава региона заметил, что в команде ГТРК «Псков» работают настоящие профессионалы. По его словам, они не боятся показывать и говорить правду, работать с самыми сложными темами и даже снимать сюжеты в горячих точках.

«Так, кадры последней командировки псковского журналиста Валентина Януса увидела вся Россия. Он отправился в Грозный на съёмки фильма «Необъявленная война», где трагически погиб от выстрела снайпера», - подчеркнул губернатор и добавил, что сотрудники псковской телерадиовещательной компании отличаются профессионализмом, объективностью и точностью.