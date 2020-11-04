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Общество

С 60-летием псковского телевидения поздравил ГТРК «Псков» глава региона

4 ноября 2020 года, 23:20

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил ГТРК «Псков» с 60-летием псковского телевидения в своём Instagram-аккаунте.

С 60-летием псковского телевидения поздравил ГТРК «Псков» глава региона

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Глава региона заметил, что в команде ГТРК «Псков» работают настоящие профессионалы. По его словам, они не боятся показывать и говорить правду, работать с самыми сложными темами и даже снимать сюжеты в горячих точках.

«Так, кадры последней командировки псковского журналиста Валентина Януса увидела вся Россия. Он отправился в Грозный на съёмки фильма «Необъявленная война», где трагически погиб от выстрела снайпера», - подчеркнул губернатор и добавил, что сотрудники псковской телерадиовещательной компании отличаются профессионализмом, объективностью и точностью.

С 60-летием псковского телевидения поздравил ГТРК «Псков» глава региона

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

«От всей души желаю Наталье Юрченко и всему замечательному коллективу ГТРК «Псков» крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и новых творческих идей! Вы настоящие профессионалы, с вами всегда легко и приятно работать!» – поделился Михаил Ведерников.

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