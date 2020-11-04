Голосование о переименовании сквера на Четырех углах в Пскове пройдет с 9 по 17 ноября

Имеющееся название зеленая зона получила в ноябре 1977 года. Однако, в 2015 году здесь появились новые скульптуры, которые дали начало другому неофициальному названию - «Сквер Искусств».

«В 2015 году в сквере установлены кованые скульптуры: стилизованная скамейка музыканта, полка букиниста и мольберт, символизирующие единение различных видов искусств и литературы. Установка скульптур положила начало развитию сквера как открытой площадки для встреч музыкантов, поэтов и художников», - подчеркнул Александр Коновалов.