Голосование о переименовании сквера на Четырех углах в Пскове пройдет с 9 по 17 ноября

С 9 по 17 ноября пройдет голосование о переименовании сквера на Четырех углах в Пскове, написал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в своем Instagram-аккаунте. Сделать свой выбор можно будет на портале Мойрегион60.рф.
С 9 по 17 ноября пройдет голосование о переименовании сквера на Четырех углах в Пскове, написал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в своем Instagram-аккаунте. Сделать свой выбор можно будет на портале Мойрегион60.рф.
«Сквер имени 60-летия Великого Октября», который располагается между Рижским проспектом, улицей Максима Горького и улицей Конной, благоустроили в 2020 году. Работы прошли в рамках реализации проекта «Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов.
Имеющееся название зеленая зона получила в ноябре 1977 года. Однако, в 2015 году здесь появились новые скульптуры, которые дали начало другому неофициальному названию - «Сквер Искусств».
«В 2015 году в сквере установлены кованые скульптуры: стилизованная скамейка музыканта, полка букиниста и мольберт, символизирующие единение различных видов искусств и литературы. Установка скульптур положила начало развитию сквера как открытой площадки для встреч музыкантов, поэтов и художников», - подчеркнул Александр Коновалов.
На сегодняшний день в голосовании представлены два варианта: «Сквер имени 60-летия Великого Октября» в «Сквер Искусств». Однако, псковичи могут предлагать свои названия, которые будут рассмотрены на заседании Общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове.