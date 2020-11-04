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Общество

Голосование о переименовании сквера на Четырех углах в Пскове пройдет с 9 по 17 ноября

4 ноября 2020 года, 22:42

С 9 по 17 ноября пройдет голосование о переименовании сквера на Четырех углах в Пскове, написал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в своем Instagram-аккаунте. Сделать свой выбор можно будет на портале Мойрегион60.рф.

Голосование о переименовании сквера на Четырех углах в Пскове пройдет с 9 по 17 ноября

Фото из Instagram-аккаунта.заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова

«Сквер имени 60-летия Великого Октября», который располагается между Рижским проспектом, улицей Максима Горького и улицей Конной, благоустроили в 2020 году. Работы прошли в рамках реализации проекта «Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов.

Голосование о переименовании сквера на Четырех углах в Пскове пройдет с 9 по 17 ноября

Фото из Instagram-аккаунта.заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова
Голосование о переименовании сквера на Четырех углах в Пскове пройдет с 9 по 17 ноября

Фото из Instagram-аккаунта.заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова

Имеющееся название зеленая зона получила в ноябре 1977 года. Однако, в 2015 году здесь появились новые скульптуры, которые дали начало другому неофициальному названию - «Сквер Искусств». 

«В 2015 году в сквере установлены кованые скульптуры: стилизованная скамейка музыканта, полка букиниста и мольберт, символизирующие единение различных видов искусств и литературы. Установка скульптур положила начало развитию сквера как открытой площадки для встреч музыкантов, поэтов и художников», - подчеркнул Александр Коновалов. 

Голосование о переименовании сквера на Четырех углах в Пскове пройдет с 9 по 17 ноября

Фото из Instagram-аккаунта.заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова

На сегодняшний день в голосовании представлены два варианта: «Сквер имени 60-летия Великого Октября» в «Сквер Искусств». Однако, псковичи могут предлагать свои названия, которые будут рассмотрены на заседании Общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове.

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