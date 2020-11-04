Александр Лаптиев: 99,9% населения Псковской области имеет возможность смотреть телевидение в цифровом качестве

«Каждый житель Псковской области имеет возможность смотреть 20 телевизионных каналов – два мультиплекса по 10 каналов. Охват населения Псковской области на сегодняшний день у нас 99,9 %, то есть практически 100 % населения имеют возможность смотреть телевидение в хорошем, цифровом качестве. Сейчас каждый житель независимо от того, проживает ли он в сельской местности или в городе, имеет доступ к средствам массовой информации. Плюс мы транслируем радиопрограммы. Это прежде всего «Радио России», «Дорожное радио», - отметил Александр Лаптиев.

По его словам, 16 радиостанций транслируются с мачты в Пскове, ещё столько же – в Великих Луках. Также он заметил, что в Псковской области развита сеть дорожного радио. «Сейчас мы заканчиваем совместную программу с ВГТРК по переводу трансляций «Радио России» – УКВ-диапазоны в FM-диапазон», – рассказал он.

Кроме того, гость эфира напомнил, что в 2019 году Псковская область полностью перешла на цифровое вещание телевидения, а Псковский областной радиотелевизионный передающий центр (ОРТПЦ) относится к российской телевизионной радиовещательной сети, которая создана по указу президента РФ в 2001 году.

«Мы занимаемся прежде всего услугами связи, то есть мы, по сути дела, как связисты. Наша задача – эфирная трансляция телевидения и радиовещание на территории Псковской области. Для этого у нас создан комплекс, который на сегодняшний день состоит из 27 объектов, расположенных на территории Псковской области. Это прежде всего антенно-мачтовые сооружения, передающее оборудование, которое мы обслуживаем, поддерживаем в надлежащем состоянии. Наша задача – обеспечение бесперебойной трансляции всех теле- и радиопрограмм на территории Псковской области», - поделился спикер.

Александр Лаптиев подчеркнул, что самая высокая в Псковской области мачта находится в деревне Пожары Новосокольнического района. Её высота составляет 360 метров. Всего у областного радиотелевизионного передающего центра 27 высотных сооружений, которые они предоставляют в аренду операторам связи и другим организациям.