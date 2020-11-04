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Культура / Кино

Жителям Псковской области предлагают посмотреть старинные фильмы о сето

4 ноября 2020 года, 17:31

В рамках празднования Дня народного единства жителям Псковской области предлагают посмотреть старинные документальные фильмы о сето в социальных сетях Псковско-Изборского музея-заповедника. В них каждый желающий может узнать как делают традиционные серебряные украшения сето.

Жителям Псковской области предлагают посмотреть старинные фильмы о сето

Фото из соцсетей Псковско-Изборского музея-заповедника

«На территории Псковской области есть удивительное место, которое не отмечено на карте, но реально существует - маленькое Королевство Сетомаа. Эта земля с красивейшей природой – яркими сосновыми лесами и глубокими древними долинами», - сообщается в соцсетях музея.

Сето – это уникальный малочисленный народ Российской Федерации. Сотни лето они живут на территории Печорского района, мирно соседствуя с русскими. Народы заимствуют друг у друга элементы культуры и быта, традиции, обряды.

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