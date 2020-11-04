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Общество / Здоровье

У заместителя главврача Дедовичской районной больницы выявили COVID-19

4 ноября 2020 года, 16:42

У заместителя главного врача Дедовичской районной больницы выявили COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал региона. Заболевший госпитализирован в инфекционную больницу.

В районной больнице провели необходимую санитарную обработку помещений. В настоящее время выявляется круг контактных лиц и проводится их тестирование.

Больница работает в обычном режиме.

Ранее коронавирус выявили у четырех сотрудников Псковской областной инфекционной больницы. В великолукском филиале больницы коронавирусом заболели 3 сотрудника: 2 медицинские сестры и 1 санитарка. В Пскове заболел 1 врач.

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