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Культура / Выставка

Посвященные псковскому зодчеству выставки открылись в Пскове

4 ноября 2020 года, 15:55

Две баннерные выставки, посвященные псковскому зодчеству, открылись у стен Псковского Кремля, сообщили «Псковской правде» в Театрально-концертной дирекции Псковской области. Мероприятие проводит Псковский драмтеатр совместно с Псковской епархией в рамках празднования Дня народного единства.

Посвященные псковскому зодчеству выставки открылись в Пскове

Посвященные псковскому зодчеству выставки открылись в Пскове

Посвященные псковскому зодчеству выставки открылись в Пскове

Посвященные псковскому зодчеству выставки открылись в Пскове

Посвященные псковскому зодчеству выставки открылись в Пскове

Посвященные псковскому зодчеству выставки открылись в Пскове


Первая выставка «Псковичи строители храмов в городах России» посвящена памятникам церковной и оборонительной архитектуры, которые построили псковские зодчие в XVI-XVII веках вне родного города.

На фотографиях изображены все российские города, в которых оставили свой след псковичи-архитекторы. Это и московские соборы, и Казанский Кремль, и храмы Сергиева Посада, Острова, Свияжска.

«С давних пор наши зодчие были известны как одни из лучших строителей на Руси, отличавшиеся не только завидным трудолюбием, но и склонностью к архитектурным экспериментам. Неслучайно именно они наряду с итальянскими зодчими были приглашены в Москву для возведения великокняжеских храмов Кремля», - отмечают организаторы выставки.

А в Казани даже установили памятник, один из героев которого - знаменитый псковский зодчий Постник Яковлев.

Посвященные псковскому зодчеству выставки открылись в Пскове

Посвященные псковскому зодчеству выставки открылись в Пскове

Посвященные псковскому зодчеству выставки открылись в Пскове

Посвященные псковскому зодчеству выставки открылись в Пскове

Посвященные псковскому зодчеству выставки открылись в Пскове

Посвященные псковскому зодчеству выставки открылись в Пскове

Посвященные псковскому зодчеству выставки открылись в Пскове

Вторая выставка - «Утраченные Псковские храмы» - показывает как храмы Пскова и области выглядели до революции и как выглядят сейчас.

«В список попали церкви, которые и по сей день можно увидеть в Пскове, а также утраченные в разные годы храмы - например, монументальная церковь Николая Чудотворца в Посадниково Новоржевского района, построенная в XVIII веке в стиле псевдоготики. Это одна из трёх церквей «чесменского» типа архитектора Юрием Фельтеном. Сейчас на месте этого величественного храма с «мавританской» колокольней - глухой лес», - рассказали организаторы.

Еще один пример исчезнувшего памятника Псковской области - церковь Никиты мученика с поля, находившаяся рядом с нынешним железнодорожным мостом. До войны это был храм со звонницей, который в путеводителе по Пскову 1929 года был назван «одним из наиболее красивых среди псковских церквей». Сегодня на этом месте располагаются хозяйственные строения и шиномонтаж.

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