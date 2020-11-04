Посвященные псковскому зодчеству выставки открылись в Пскове

Первая выставка «Псковичи строители храмов в городах России» посвящена памятникам церковной и оборонительной архитектуры, которые построили псковские зодчие в XVI-XVII веках вне родного города.

На фотографиях изображены все российские города, в которых оставили свой след псковичи-архитекторы. Это и московские соборы, и Казанский Кремль, и храмы Сергиева Посада, Острова, Свияжска.

«С давних пор наши зодчие были известны как одни из лучших строителей на Руси, отличавшиеся не только завидным трудолюбием, но и склонностью к архитектурным экспериментам. Неслучайно именно они наряду с итальянскими зодчими были приглашены в Москву для возведения великокняжеских храмов Кремля», - отмечают организаторы выставки.

А в Казани даже установили памятник, один из героев которого - знаменитый псковский зодчий Постник Яковлев.